Benoît Cosnefroy na Circuit Sarthe klaar voor Ardense klassiekers: “Heel belangrijk doel”

Benoît Cosnefroy is na zijn tweede plaats in het Circuit Cycliste Sarthe klaar voor de Ardense klassiekers. In het eindklassement van de Franse etappekoers moest het kopstuk van AG2R Citroën alleen de Nederlander Olav Kooij boven zich dulden. Zondag staat Cosnefroy aan het vertrek van de Amstel Gold Race, waar hij opgaat voor zijn derde deelname.

Cosnefroy had zijn seizoensstart anders voorgesteld. Oorspronkelijk zou de 26-jarige puncheur eind januari meedoen aan de Challenge Mallorca, maar door een positieve coronatest moest hij noodgedwongen zijn plannen wijzigen. De GP La Marseillaise werd zijn eerste wedstrijd en daar eindigde hij meteen al knap als vijfde. Daarna zou hij eigenlijk de Ster van Bessèges doen, maar daar ontbrak hij vanwege familieredenen.

In de Ruta del Sol hervatte hij de competitie, waarna hij derde werd in de Drôme Classic achter Jonas Vingegaard en Guillaume Martin. Dan volgde een Italiaans blok met eerst Strade Bianche en later Tirreno-Adriatico, Milaan-Turijn, waar hij vijftiende was, en Milaan-San Remo. Afgelopen dagen kwam hij in actie in het Circuit Cycliste Sarthe, waar hij na een tweede plaats in de eerste etappe, twee dertiende plekken en een achtste plek, tweede werd in het eindklassement.

“Het weer maakte de laatste dag moeilijker dan het op papier leek”, blikte Cosnefroy terug. “De mannen hebben de hele etappe goed werk geleverd om me te beschermen. Door de regen was de finale nerveus en de valpartij op enkele kilometers van de finish ontregelde alles.”

Spanning

De Fransman is blij met zijn gevoel na de vierdaagse ronde in de omgeving van Le Mans. “De eerste etappe is de etappe met het beste resultaat, maar het is niet de etappe waar ik me het beste voelde. Ik heb dag na dag de spanning kunnen opvoeren, wat een goed teken is voor de Ardense klassiekers die binnenkort komen.”

Zondag rijdt hij eerst de Amstel Gold Race. Daarna volgen normaal gesproken de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “De Ardense klassiekers zijn een heel belangrijk doel in mijn seizoen. Het zal essentieel zijn om daar goed te presteren. Ik voel me er klaar voor”, aldus Cosnefroy op de website van zijn ploeg.