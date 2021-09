Benoît Cosnefroy kon niet meer doen tegen Colbrelli en Evenepoel: “Ik zat aan mijn limiet”

Benoît Cosnefroy is tevreden met zijn bronzen medaille in de wegkoers tijdens het EK wielrennen in Trentino. De Franse puncheur kon aanvankelijk mee met de nieuwe Europese kampioen Sonny Colbrelli en Remco Evenepoel, maar werd op elf kilometer van de streep uit het wiel gereden.

“We kwamen hierheen om de titel te winnen met de Franse ploeg”, liet Cosnefroy na afloop van de wegkoers weten. “We hebben er alles aan gedaan, maar ik kon niet méér doen tegen Colbrelli en Evenepoel. Ik ben blij met deze medaille, ik heb nergens spijt van. In de laatste ronde gaf ik alles wat ik had. Misschien was het anders geweest op een steilere klim, maar nu kon ik het niet volgen.”

De Franse renner van AG2R Citroën dacht wel dat hij fysiek in orde was. “We hebben de koers gereden die we moesten rijden en ik moet mijn ploeggenoten bedanken. Ik zat aan mijn limiet, meer kon ik niet geven.”