Kwiatkowski verslaat Cosnefroy in Amstel Gold Race, Van der Poel vierde

De Amstel Gold Race 2022 is gewonnen door Michal Kwiatkowski. Na een vermakelijke koers van ruim 254 kilometer tussen Maastricht en Vilt was de Pool van INEOS Grenadiers als eerste aan de finish, al moest er wel een fotofinish aan te pas komen na een sprint-à-deux met Benoît Cosnefroy. Tiesj Benoot mocht als nummer drie mee het podium op. Mathieu van der Poel strandde op de vierde plaats.

Al vroeg in de wedstrijd werd een zeskoppige vluchtersgroep gevormd. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) was daarbij de enige Nederlander en hij kreeg Emils Liepins (Trek-Segafredo), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Movistar), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) mee. Aanvankelijk zat ook Rastelli’s ploegmaat Davide Gabburo erbij, maar hij zakte terug.

Favorieten nemen het initiatief

Het zestal op kop kreeg ongeveer vijf minuten voorsprong van het peloton, waar Alpecin-Fenix, INEOS Grenadiers en UAE Emirates het heft in handen namen. Die ploegen hadden met respectievelijk Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Marc Hirschi favorieten in de selectie.

Het verschil met de kopgroep werd, naarmate de finale naderde, steeds verder gedicht. Daardoor werd het voor enkele outsiders interessant om de oversteek te maken. Victor Campenaerts en Nathan Van Hooydonck slaagden daarin, vlak voor de Cauberg op 90 kilometer van de finish, en zo kregen we zeven man aan kop. Zeven? Ja, omdat Rastelli ondertussen gelost was vooraan.

Florian Sénéchal hoopte ook die sprong te maken naar de kopgroep, maar de Fransman van Quick-Step-Alpha Vinyl belandde in de chasse patate en werd door de troepen van Alpecin-Fenix ingerekend. Dat was op een kleine minuut van de kopgroep. In het peloton nam de nervositeit toe en dat leidde tot valpartijen van onder meer Andrea Bagioli, Anthony Turgis en Jack Haig.

Finale brandt los

Na de Loorberg bleven Van Hooydonck, Jacobs, Van Poucke, Doull en Liepins over in de kopgroep. Ook was er een eerste schermutseling in het peloton, maar de koers barstte echt open op de daaropvolgende Gulperbergweg. Tim Wellens en Christophe Laporte kwamen niet weg, maar het uitgedunde peloton reed op de Kruisberg wel naar de kopgroep toe. Van Hooydonck hield het langst stand, maar op 45 kilometer van de meet was ook hij bijgehaald.

Op de Eyserbosweg en de Fromberg oogde de INEOS-trein indrukwekkend sterk, met name het kopwerk van Ben Turner viel op. Het peloton was daardoor in het laatste koersuur nog maximaal veertig man groot. Op de Keutenberg volgde een nieuwe schifting na een versnelling van eerst Pidcock en later Tiesj Benoot. Van der Poel kende even een zwak moment, maar zat toch mee in het elftal op kop.

Elitegroep rijdt weg

Pidcock, Benoot, Van der Poel, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Dylan Teuns, Kasper Asgreen, Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi, Stefan Küng en Alexander Kamp vormden de elitegroep in aanloop naar de laatste keer Cauberg. In de eerste achtervolgende groep zaten onder meer Wellens, Valentin Madouas en Warren Barguil, maar ook afstoppers in dienst van Bahrain Victorious en UAE Emirates. Het gat was zo’n 20 seconden.

Op de Cauberg hield de kopgroep zich koest, maar net na de top ging het toch even hard tegen hard. Kwiatkowski hoopte aan de voorlaatste finishpassage, op 21 kilometer van de echte meet, te profiteren van het overtal van INEOS Grenadiers. De Pool reed solo weg, waarna in de achtergrond geaarzeld werd.

Op de Geulhemmerberg knalde Cosnefroy in een ruk naar het wiel van Kwiatkowski, maar ook de achtervolgers kwamen dichterbij. Teuns probeerde in zijn eentje de oversteek te maken op de smalle Limburgse wegen, maar hij viel stil en bereikte het duo Kwiatkowski-Cosnefroy niet. Met 25 seconden voorsprong begonnen de koplopers aan de laatste klim van de dag, de Bemelerberg, en dat verschil bleef lange tijd in stand.

Spannende sprint

Bij het ingaan van de laatste vijf kilometer waren er nog 20 seconden van over, maar de achtervolging kwam maar niet op gang. Dat was ook omdat Pidcock op alle versnellingen reageerde. Een ultieme inspanning van Van der Poel om het gat te dichten haalde weinig uit. Cosnefroy en Kwiatkowski gingen daardoor sprinten om de zege.

De Fransman ging vroeg aan, maar de Pool kwam in extremis nog langszij. Het verschil was nipt en dus moest een finishfoto er aan te pas komen. Eerst werd Cosnefroy uitgeroepen tot winnaar, maar de fotofinish wees toch echt Kwiatkowski aan. Hij plaatste zijn jump op het juiste moment en won zo zijn tweede Amstel Gold Race. Tiesj Benoot bezorgde Jumbo-Visma een derde plaats door een late uitval uit de achtervolgende groep; Mathieu van der Poel sprintte naar plek vier.

