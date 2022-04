Benoît Cosnefroy dertiende in de Waalse Pijl: “Zondag hopelijk revanche”

Benoît Cosnefroy stond als gisteren als een van de favorieten aan het vertrek van de Waalse Pijl, maar na tweede plekken in het Circuit de la Sarthe, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl zat er niet nog een podiumplaats in. De Fransman eindigde op de Muur van Hoei als dertiende. “In de finale draait het om de benen en vandaag waren ze niet geweldig”, laat Cosnefroy gisteren via de sociale media van zijn ploeg AG2R Citroën weten.

“Ik zat er niet lichtjaren vanaf, maar het was verre van waarop ik gehoopt had”, zegt Cosnefroy, die in 2020 nog tweede werd in de Waalse Pijl. Destijds moest hij enkel zijn meerdere erkennen in Marc Hirschi, nu eindigden er twaalf renners voor hem. Toch is de moraal van de Fransman niet gebroken, enkele dagen voor Luik-Bastenaken-Luik. “Ik vind het jammer voor het team, maar dat neemt niet weg dat ik zondag nog steeds in vorm ben.”

“Ik hoop revanche te nemen”, kijkt Cosnefroy vooruit naar La Doyenne. Daarbij zal hij gesteund worden door dezelfde renners die hem ook in de Waalse Pijl bijstonden. Over hen was de kopman van AG2R Citroën zeer tevreden. “Als collectief reden we een erg goede wedstrijd. De jongens deden de hele dag goed werk. Ik werd goed beschermd.”