AG2R Citroën hoopt met Benoît Cosnefroy op zege in Ardennenklassiekers

AG2R Citroën stelt in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik exact dezelfde renners op. Kopman in beide koersen is Benoît Cosnefroy, die de laatste weken goed op dreef is. De Fransman kan zowel woensdag als zondag rekenen op de hulp van onder andere Aurélien Paret-Peintre en Bob Jungels.

“Ons doel in de Ardennenklassiekers is behoorlijk simpel: met de vorm die Benoît Cosnefroy recentelijk heeft laten zien, mogen we hopen op een podium en, waarom ook niet, de hoogste trede daarvan”, zegt Julien Jurdie, ploegleider bij AG2R Citroën. “De afgelopen weken heeft hij laten zien dat hij erg sterk is en hij zal de steun krijgen van een toegewijd team, dat hem op de best mogelijke manier zal afzetten.”

De renners die Cosnefroy bij moeten staan, zijn Larry Warbase, Dorian Godon, Paul Lapeira, Mikaël Chérel, Paret-Peintre en Jungels, die LBL in 2018 won. “Het gaat een lastige opgave worden, maar het is het juiste jaar om te schijnen”, zegt Jurdie over de kopman van het stel. “Hij heeft het in zich om weer op het Waalse Pijl-podium te staan en hij kan het goede gevoel dat hij twee jaar geleden had in La Doyenne nu bevestigen. Mentaal en fysiek is Benoît klaar om succesvol te zijn in deze wedstrijden.”

Twee jaar terug, toen de Ardennenklassiekers in het najaar verreden werden vanwege corona, werd Cosnefroy tweede in de Waalse Pijl en achttiende in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar kwam hij niet verder dan een achttiende en 48ste plaats. Dit seizoen reed de 26-jarige renner echter al naar tweede plaatsen in de Circuit de la Sarthe, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl.

Selectie AG2R Citroën voor de Waalse Pijl (20 april):

Mikaël Chérel

Benoît Cosnefroy

Dorian Godon

Bob Jungels

Paul Lapeira

Aurélien Paret-Peintre

Larry Warbase



Selectie AG2R Citroën voor Luik-Bastenaken-Luik (24 april):

