Benoît Cosnefroy debuteert in Vlaamse kasseiklassiekers

Benoît Cosnefroy zal dit jaar voor het eerst in zijn profcarrière aan de start verschijnen van enkele Vlaamse kasseiklassiekers. Dat heeft zijn ploeg AG2R Citroën vandaag laten weten middels een persbericht. Het gaat om Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic. Ook een deelname aan de Ronde van Vlaanderen is niet uitgesloten.

Cosnefroy (27) is niet helemaal een beginneling als het gaat over koersen op de kasseien. In zijn beloftenperiode reed hij al eens top-20 in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, maar als prof stond hij nog nooit aan het vertrek van een Vlaamse kasseienklassieker. Daar komt dit jaar dus verandering in, want Cosnefroy staat op de planning voor Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en de E3 Saxo Bank Classic (24 maart).

Debuut in ‘Vlaanderens Mooiste’?

En de kans dat Cosnefroy dit jaar zijn debuut zal maken in de Ronde van Vlaanderen, is ook verre van uitgesloten. AG2R Citroën heeft inmiddels laten weten dat deelname aan Vlaanderens Mooiste een realistisch scenario is voor 2023.

De Franse puncheur begint zijn wegcampagne overigens op Franse bodem, met eerst de Grand Prix La Marseillaise (29 januari) en vervolgens de Ster van Bessèges (1-5 februari). Cosnefroy was in 2022 goed voor de nodige sportieve uitschieters. Zo eindigde hij in het voorjaar als tweede in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race en won hij in het najaar de Grand Prix de Québec.