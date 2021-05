Bennett wint bij zijn terugkeer meteen: “Het was op de limiet”

Na een break sinds de Scheldeprijs begin april was Sam Bennett blij dat hij in de openingsetappe van de Volta ao Algarve meteen kon winnen. “Ik wist niet precies hoe de benen zouden zijn na die korte break.”

“Het was op de limiet vandaag, maar de ploeg deed geweldig werk”, vertelde Bennett na afloop in het flashinterview. “Zelfs toen ze bij enkele valpartijen betrokken waren, wisten ze de situatie recht te zetten waardoor we weer geweldige zaken konden doen.”

De laatste paar kilometer waren erg hectisch. “We moesten alert zijn en overeind blijven. Ik moest slechts op mijn ploeggenoten vertrouwen toen ze in de laatste twee kilometer terugkwamen. Het was echt zwaar aan het eind, maar gelukkig slaagde ik erin het af te maken.”

In Tavira een nieuwe kans

Morgen ligt de aankomst bergop op de Alto da Foia, maar vrijdag krijgen Bennett en zijn collega-sprinters in Tavira wellicht een nieuwe kans om voor de zege te strijden. “Ik ga het dan zeker weer proberen. Maar eerst morgen maar eens doorkomen.”

“Of deze zege een vertrouwensboost is voor de rest van het seizoen? Ik denk het wel. Ik heb niet veel getraind voor deze koers en ik heb nog veel te doen na de sensaties van vandaag. Maar het is zeker een vertrouwensboost omdat ik ondanks alles het werk kon afronden”, aldus Bennett.