Bennett onder de indruk van David Dekker: “Voor hem is dit pas het begin”

Sam Bennett heeft zijn eerste seizoenszege te pakken. In de vierde etappe van de UAE Tour bleef de snelle Ier van Deceuninck-Quick-Step David Dekker en Caleb Ewan voor. Het was zijn vijftigste overwinning in zijn carrière.

Dat het erg goed voelde om zijn eerste sprint van het seizoen meteen te winnen, vertelde Bennett naderhand. “Ik moest een paar dagen op deze kans wachten. In aanloop naar de sprint was ik echt nerveus, want het was mijn eerste massasprint van het seizoen. Het enige wat ik hoefde te doen, was de jongens volgen. Ze hebben allemaal geweldig werk verricht. Ik ben erg trots dat ik het werk vandaag kon afmaken. Het was mijn vijftigste profzege, erg mooi om dat te bereiken.”

In de laatste honderd meter koos de Ier zijn eigen weg aan de linkerkant van de weg, in plaats van zijn lead-out te volgen. “Mijn lead-out ging naar de rechterkant. Dat was weliswaar de kortste route, maar ik koos ervoor om de langste weg te nemen. Gelukkig kon ik mijn snelheid hoog genoeg houden.”

David Dekker

Achter Bennett eindigde de jonge David Dekker tweede. “Het is geweldig om te zien. Het is duidelijk een erg getalenteerde renner. Hij rijdt pas zijn eerste profwedstrijd, maar hij staat er gelijk. Ik zag zijn naam steeds vaker opduiken. Dit is pas het begin voor die jongen.”