Bennett, Costa en Molano voeren UAE Emirates aan in Tour de Langkawi

UAE Emirates heeft zijn selectie voor de Tour de Langkawi, de seizoensafsluiter in Azië, bekendgemaakt. De formatie rekent voor het klassement op George Bennett en Rui Costa, Juan Sebastián Molano zal de sprinthonneurs waarnemen.

De ploeg heeft met Costa, de wereldkampioen van Firenze, en Bennett twee sterke klimmers in de gelederen. De Tour de Langkawi is voor Costa de laatste koers in het tenue van UAE Emirates; de 36-jarige Portugees zal volgend jaar namelijk uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Kan hij de ploeg nog een mooie afscheidscadeau bezorgen?

Bennett is, zeker in dit veld, een van de grote favorieten voor de eindzege. Het is echter wel gissen naar zijn vormpeil. De Nieuw-Zeelandse klimmer noteerde de voorbije weken behoorlijk veel DNF’jes. De ploeg hoopt verder met Molano te scoren in de etappes die zullen eindigen in een sprint. De rappe Colombiaan won dit jaar al een rit in de Boucles de la Mayenne en de slotetappe van de Vuelta a España met aankomst in Madrid.

De eveneens niet trage Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, in 2017 nog eindwinnaar van de Tour de Langkawi, Yousif Mirza en de Zwitser Joel Suter vervolledigen de selectie.

Selectie UAE Emirates voor Tour de Langkawi 2022 (11-18 oktober)

George Bennett

Rui Costa

Ryan Gibbons

Yousif Mirza

Juan Sebastián Molano

Joel Suter