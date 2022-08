Benjamin Thomas met Frankrijk Europees kampioen ploegachtervolging

Benjamin Thomas van Cofidis is met Frankrijk Europees kampioen op de ploegenachtervolging geworden. Op het EK baanwielrennen in München werd in de finale titelverdediger Denemarken verslagen.

Behalve met Thomas trad de Franse ploeg aan met Thomas Denis en Valentin Tabellion, die op de weg uitkomen voor het continentale Go Sport-Roubaix Lille Métropole. De vierde man in de ploeg was Quentin Lafargue, een specialist op de kilometer. De Fransen hadden donderdag de snelste tijd op de klok gezet in de kwalificatie en plaatste zich vervolgens ten koste van Groot-Brittannië voor de finale. Daarin werd Denemarken met ruim een seconde verslagen. De strijd om het brons werd gewonnen door Groot-Brittannië.

Bij de vrouwen gingen de gouden medailles naar Duitsland. Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger en Lisa Klein waren na een lang gelijk opgaand gevecht net iets sterker dan het Italiaanse team met Rachelle Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster en Silvia Zanardi. De bronzen medaille was voor de Franse vrouwen, die onderweg hun Britse concurrentes inhaalden. De Nederlandse ploeg met Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers, Lonneke Uneken en Amber van der Hulst was vijfde.