Benjamin Dyball (NTT) wordt ploeggenoot van Raymond Kreder bij UKYO

Benjamin Dyball heeft op de valreep nog een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De 31-jarige Australiër verlaat NTT Pro Cycling en trekt binnenkort het tenue van de Japanse formatie Team UKYO aan. Daar wordt hij ploeggenoot van de Nederlander Raymond Kreder, die zijn contract bij UKYO verlengd heeft.

Dyball kreeg in 2020 eindelijk een kans op WorldTour-niveau, mocht meedoen aan de Vuelta a España, maar moest op zoek naar een nieuwe werkgever. De Aussie, vorig jaar nog winnaar van de Tour de Langkawi, is de vierde aanwinst van UKYO. Ook Marcus Culey, Ryuga Uga en Tomoya Koyama zijn nieuw bij de ploeg.

De continentale formatie begint met tien renners aan het nieuwe seizoen. Naast Kreder blijven ook Yuma Koishi, Naoya Yoshioka, Kohei Yokotsuka, Kosuke Takeyama en Nathan Earle de ploeg trouw.

📝 @benjamindyball will continue his career at @Team_UKYO and will aim to show himself in the toughest challenges at the Asian Tour! #talentdevelopment pic.twitter.com/3iL8VcuguT

— SEG Cycling (@SEGcycling) December 15, 2020