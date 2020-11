Beneliga eRacing start op 3 december

Donderdag 3 december lanceert eRacingTV – in samenwerking met de KNWU, Belgian Cycling, Wahoo, Zwift en Cyclinglab – de grootste virtuele wielercompetitie van de Benelux: de Beneliga. In deze competitie gaan de beste Nederlandse en Belgische teams het tegen elkaar opnemen.

De ploegen strijden tegen elkaar voor de winst in meerdere klassementen. De KNWU ziet eRacing als een beloftevolle ontwikkeling. “We zien het als een opkomende discipline binnen de KNWU. In eRacingTV hebben we een serieuze partij gevonden die met succes een nieuwe, eerlijke competitie heeft opgezet. Wij zien een mooie toekomst.”

‘Door de komst van eRacingTV krijgt virtueel wielrennen een extra dimensie’, zo valt er te lezen in een persbericht. eRacingTV zal de live-uitzendingen verzorgen rondom de virtuele koersen vanuit een heuse eRacing Arena. Er zullen in totaal 24 ploegen deelnemen aan het online evenement.

De wedstrijden worden van 3 december 2020 tot en met 18 februari 2021 elke donderdag om 19.00 uur live uitgezonden op Youtube, Facebook en via de website van eRacingTV.

Deelnemende ploegen aan Beneliga (24)

À BLOC CT

BEAT Cycling

Tarteletto-Isorex

Sockeloen Cycling Club

W.V. De Jonge Renner

Mooi Jong Cycling Team HSK Trias

WV de Kannibaal

Rabo Plieger Jan van Arckel

Willebrord Wil Vooruit

RWC Ahoy

S-Bikes AGU

Cycling Team Kempen

Keukens Buysse Cycling Team

DAVO United Cycling Team

Dutch Racing

BZR-SPD

WPGA

KDM-Pack Cycling Team

BOLT Race Team

UWTC de Volharding

Steeds Vooraan Kontich

Crabbé Toitures-CC Chevigny

Indulek-Doltcini-Derito CT

Bataia