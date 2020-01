BeNe Ladies Tour, Ben Hermans, Experza Pro CX vrijdag 24 januari 2020 om 12:40

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de BeNe Ladies Tour, Ben Hermans en de wielerformatie Experza Pro CX.

BeNe Ladies Tour trekt naar Zulte

De gemeente Zulte is op zaterdag 11 juli de locatie voor een dubbele rit van de BeNe Ladies Tour, zo laat de organisatie weten in een persbericht. In de voormiddag staat een rit langs de Vlaamse Ardennen op het programma, terwijl de rensters ook nog een individuele tijdrit krijgen voorgeschoteld in de Leiegemeente.

Simon Lagrange, de burgemeester van Zulte, is erg blij met de komst van de BeNe Ladies Tour. “Onze gemeente heeft een rijke wielertraditie. Zo werd in onze deelgemeente jarenlang Omloop het Volk en later Omloop het Nieuwsblad voor junioren georganiseerd.”

“We zijn verheugd dat we welgeteld tien jaar na de laatste editie opnieuw een topevenement in onze gemeente mogen verwelkomen.” De BeNe Ladies Tour begint op donderdag 9 juli in Utrecht en duurt tot zondag 12 juli. Vorig jaar ging de eindzege naar de Duitse hardrijdster Lisa Klein. De organisatie zal binnenkort het definitieve etappeschema bekendmaken.

Ben Hermans onder het mes in München

Ben Hermans zal vandaag in het Duitse München worden geopereerd aan meerdere botbreuken, blessures die hij opliep bij een valpartij in de Tour Down Under. De 33-jarige renner moest zijn ploeg Israel Start-Up Nation aan een goed klassement helpen, maar liep op weg naar Paracombe twee gebroken ribben, een breuk in de schouder en een sleutelbeenbreuk op.

Hermans moest enkele dagen in Australië blijven, maar is inmiddels via Singapore teruggevlogen naar Europa, waar hem vandaag een operatie in München wacht. De sterke klimmer hoopt over zes tot acht weken weer te kunnen koersen, zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Experza verlengt contracten Kay en Norbert-Riberolle

De wielerploeg Experza Pro CX heeft de contracten verlengd van toptalenten Anna Kay (20) en Marion Norbert-Riberolle (21). Beide dames tekenen voor ‘meerdere seizoenen’ bij. De Britse Kay werd dit jaar vice-Europees kampioen bij de beloften, maar maakte ook al indruk tussen de profs. Zo stond ze in Eeklo, Bern, Essen, Bredene en Otegem op het podium.

De één jaar oudere Norbert-Riberolle werd onlangs Frans kampioen veldrijden bij de profs. Daarnaast wordt de Française internationaal ook steeds meer een vaste waarde in de top-10. Ze leek in de laatste wereldbekermanche in Nommay zelfs op weg naar een podiumplaats, maar ze kreeg op een cruciaal moment af te rekenen met materiaalpech.