Ben Turner sprint naar eerste profoverwinning in ingekorte Vuelta a Murcia

Ben Turner heeft de Vuelta a Murcia op zijn naam geschreven. De Spaanse eendaagse, die door sneeuwval op een van de beklimmingen was ingekort, eindigde in een sprint van een uitgedund peloton. Turner was in de lichtjes hellende finale te snel voor Simon Clarke en Jordi Meeus.

Het was de bedoeling dat Vuelta a Murcia dit jaar iets langer zou zijn dan in 2022, maar uiteindelijk was de afstand exact hetzelfde als een jaar geleden. Opnieuw moest 183 kilometer afgelegd worden. Vanwege sneeuwval was de Alto Collado Bermejo (17,2 km aan 5,3%) namelijk uit de wedstrijd gehaald en vervangen door de minder hoge Cola del Caballo. Ook op de route: de Alto Cresta del Gallo (4,4 km aan 6,5%) en de Alto de Cedacero (5,4 kilometer aan 5,4%). Vanaf de top van die laatste klim was het nog een kleine twintig kilometer naar de streep in Cartagena.

Grote kopgroep

Nog voor de eerste beklimming, de Alto Cresta del Gallo, kwam een kopgroep van maar liefst zeventien renners tot stand. Daarbij onder anderen Florian Vermeersch, Marco Haller en Matteo Trentin. Zij begonnen met meer dan een minuut voorsprong op het grote peloton aan de helling. Tussen de twee groepen reed op dat moment nog een pak van zo’n 35 coureurs. Zij sloten op de klim aan, waardoor we meer dan vijftig renners voorop hadden. De kopgroep was een peloton geworden.

De samenwerking vooraan was echter niet al te best, waardoor het tweede peloton in een tussenfase richting de Cola del Caballo weer terug kon keren. Het spel kon herbeginnen. Vijf renners profiteerden van deze nieuwe situatie: Iván Romeo (Movistar) en Harry Sweeny (Lotto Dstny) sloegen een gat en kregen later het gezelschap van Paul Ourselin (TotalEnergies), Jose Maria Garcia en Mateu Estelrich (beiden Electro Hiper Europa).

Drie man blijven over

De vijf vatten de Cola del Caballo aan met een voorsprong van een kleine drie minuten. Even liep het verschil wat terug, maar later zou de voorsprong weer oplopen. Na de klim hadden de koplopers drieënhalve minuut te pakken. Dat was het sein voor Cofidis en UAE Emirates – met onder anderen Sjoerd Bax – om het tempo op te schroeven in het peloton. Toch hadden Romeo, Sweeny, Ourselin, Maria Garcia en Estelrich nog zo’n drie minuten op vijftig kilometer van de streep.

Op weg naar de Alto de Cedacero, de laatste beklimming van de dag, werd de kopgroep uitgedund. Op een kleine veertig kilometer van het einde haakte Estelrich af, tien kilometer later was het op bij Maria Garcia. Zo begonnen we met drie vluchters aan de klim. Zij verloren echter snel van hun pluimen toen het omhoog begon te lopen. Op de top had Sweeny – de Australiër had eerst Ourselin en daarna Romeo gelost – nog een marge van nog geen vijf seconden. In de afdaling zou hij ingerekend worden.

Sprint van een uitgedund peloton

In het peloton waren op de Alto de Cedacero enkele speldenprikken geweest, onder meer van Ben Turner, Clément Champoussin en Andreas Kron. Niemand wist echter weg te rijden. Ook in de afzink kwam niemand weg, ondanks meerdere pogingen. Op elf kilometer van de streep had iedereen door dat aanvallen geen zin had en begon eenieder zich voor te bereiden op de sprint. Onder anderen Jordi Meeus, Matteo Trentin en Bryan Coquard zaten nog in het uitgedunde peloton.

De laatste kilometer in finishplaats Cartagena liep voorzichtig omhoog. UAE Emirates, met titelverdediger Alessandro Covi voorop, nam het initiatief. Trentin ging vervolgens vroeg aan, maar kon zijn inspanning niet volhouden tot op de streep. Ben Turner was een van de renners die de Italiaan nog voorbijstak in de bochtige slotfase. De 23-jarige Brit van INEOS Grenadiers hield Simon Clarke en Jordi Meeus af en boekte zo zijn eerste zege als beroepsrenner.