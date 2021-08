Ben Turner loopt meerdere blessures in gezicht op bij val in Tour de l’Avenir

Ben Turner (22) staat voorlopig langs de kant. Het Britse talent van Trinity Racing is vrijdag tijdens de proloog van de Tour de l’Avenir zwaar ten val gekomen en heeft daarbij meerdere botbreuken in zijn gezicht opgelopen. Dat heeft Turner drie dagen na zijn crash zelf bekendgemaakt.

“Al het harde werk heb ik gedaan om goed te beginnen aan de proloog van de Tour de l’Avenir”, schrijft Turner op sociale media. “Maar ik ben in een bocht tijdens een afdaling ten val gekomen en tegen een bord gereden. Dat heeft gezorgd voor meerdere breuken aan de linkerkant van mijn gezicht en een gebroken neus.”

Voorlopig ligt Turner nog in het ziekenhuis. “Het mocht niet zo zijn, denk ik, maar hopelijk verloopt het herstel soepel en kan ik op een bepaald moment weer op de fiets zitten. Ik wil mijn tijdrithelm van Specialized bedanken”, aldus de Brit, die oproept om altijd een helm te dragen. “Ik had honderd procent mijn oog verloren zonder het vizier en waarschijnlijk had ik dan ook een hersenblessure gehad.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ben Turner (@benjamin_elliott_turner)