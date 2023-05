Ben Tulett maar wat blij met eindzege in Tour of Norway: “Dit is een groot moment”

Ben Tulett liet in zijn eerste profjaren al mooie dingen zien, maar de 21-jarige Brit van INEOS Grenadiers wist deze week een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Tulett kroonde zich namelijk tot eindwinnaar van de Tour of Norway.

Tulett begon met een zege in de 7,4 kilometer lange rit tegen de klok naar Mount Fløyen en wist in de daaropvolgende etappes de leiderstrui met verve te verdedigen. Ook in de slotrit van vandaag kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar. “De proloog was natuurlijk al erg goed. Hierdoor kwam ik meteen hoog te staan in het klassement”, blikt Tulett met de organisatie van de rittenkoers terug op zijn Noorse avontuur.

“Het is mijn eerste klassementsoverwinning bij de profs. Dit is met andere woorden een groot moment in mijn carrière. Ik mag niet klagen, ik ben erg blij met deze week. Mijn ploeggenoten gingen echt door het vuur voor mij, om zo een goed resultaat te behalen. Ik ben ze daar erg dankbaar voor.”

De verwachtingen rond Tulett zijn hooggespannen, maar de Brit blijft bescheiden. “Of dit een voorbode is voor veel meer? Dat moeten we zien. Ik ben intrinsiek wel een klassementsrenner, maar we moeten rustig afwachten. Maar, de motivatie is er natuurlijk wel.”