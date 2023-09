Youri IJnsen • maandag 18 september 2023 om 16:14

Ben Timmermans legde met Avitec pijlsnel Dak van Drenthe aan: “Ons wielerhart heeft dit mogelijk gemaakt”

Interview Een kunstmatige berg aanleggen in een biljartvlak Nederland. Een utopie, zou je denken. Maar dat was buiten Drenthe gerekend. In bijna vijf jaar tijd werden daar twee afvalbulten met folie gedicht, opgehoogd met een meter aan aarde en gras en daarna werd er asfalt opgelegd. Als je het zo leest klinkt dat als een fluitje van een cent, maar dat was het allerminst. “Het EK wielrennen zal ogen openen van bestuurders in andere provincies en misschien wel in heel Europa”, zegt Ben Timmermans. Hij legde met zijn bedrijf Avitec het wegennet aan op de VAM-berg en het gloednieuwe Dak van Drenthe.

Even terug in de tijd. Het is een jaar of tien geleden als voormalig wedstrijdrenner Timmermans het idee van gedeputeerde Henk Brink ten oren komt. De geboren en getogen Drent is meteen ‘110% overtuigd’ van de potentie die de VAM-berg heeft. “Met ons bedrijf Avitec hebben we geschreven op de aanbesteding die door de provincie werd gedaan. De eerste fase (de aanleg van de VAM-berg, red.) werd o.a. beoordeeld op de planning, omdat het NK van 2020 al snel volgde. Omdat er sprake is van een waterdichte onderlaag die je absoluut niet mag raken, hebben we daar een speciaal plan voor bedacht om dat te waarborgen. Daarop scoorden we hoog.”

Timmermans maakte daar naar eigen zeggen een goede prijs bij, waarna Avitec de opdracht gegund werd. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik als sport- en wielerliefhebber uitermate blij was toen wij als winnaar uit de bus kwamen. Vervolgens hebben we fase één en ook fase twee (aanleg van Het Dak van Drenthe, red.) in een absurd snelle tijd klaargemaakt. Dat is een groot compliment waard aan alle medewerkers die daaraan hebben bijgedragen. Bij de aanleg van Het Dak moesten een aantal mensen aan het werk die al vakanties gepland hadden. Dat is nogal een vraag hè, of medewerkers dat willen doen. Maar het wielerhart van ons bedrijf heeft dit mogelijk gemaakt.”

Dat het werk nooit af is, blijkt uit een anekdote van Timmermans. “Na het NK van 2021 bleek de bocht na de afdaling die volgde na de doorkomst bij De Blinkerd, vrij krap. Ex-prof Berden de Vries (Roompot-Oranje Peloton, red.) werkt bij ons en samen zijn we toen naar de VAM-berg gereden. Ik ging in de bocht staan met piketpaaltjes en Berden kreeg de twijfelachtige eer om uit de bocht te vliegen. Iedere keer als dat gebeurde zette ik die paaltjes in de grond en zo hebben we proefondervindelijk die bocht bepaald. Nu is dat punt veel veiliger en heb je een mooie, lopende bocht. Profs haalden die bocht in koers misschien nog net, maar toerrijders net niet.”

Afwatering en Drentse flinten

Hoewel de VAM-berg en de nieuwe klim Het Dak van Drenthe niet de meest complexe opdracht in het bestaan van zijn bedrijf is, staat het zeker in de top-5 én heeft Avitec het project ook in haar wervingsbrochure opgenomen om nieuwe klanten te overtuigen om voor hen te kiezen. Wat deze opdracht zo uitdagend maakt, is de afwatering van de twee hellingen. “Als je een normale weg hebt en het regent, dan komt het in de bermen terecht en daar infiltreert het en uiteindelijk sijpelt het weg naar de ondergrond. Maar deze bulten zijn afgedicht met een folielaag, die op een meter diepte zit. Als die meter verzadigt raakt met regenwater, dan krijg je daar instabiliteit in de grond.”

Er ontstaat dan een kans op verschuiving of zelfs afschuiving. “De technische clue van dit project zat hem dus in het opvangen van het regenwater”, legt Timmermans uit. “Aan beide kanten van de asfaltweg hebben we daarom een strook van anderhalf tot twee meter breed gevuld met graniet. Als bezoeker merk je dat meteen op. Onder dat graniet ligt een drainbuis. Als het water nu van het asfalt afglijd, komt dat via de granietstrook in de drain terecht. Die voert het regenwater af naar inspectieputten, zodat het uiteindelijk helemaal naar beneden in de vijvers terechtkomt. Wel hebben we de granietblokken verkleind, om het veiliger te maken als je van de weg raakt.”

De granietstroken zijn kenmerkend voor beide hellingen, net als de keienstrook op de top van de VAM-berg. “Dat is een mooi verhaal”, lacht Timmermans. “Het zijn Drentse veldkeien. Ook wel flinten. Die koop je niet in een steenfabriek of bestel je bij een steenhandel. Dat zijn allemaal originele Drentse keitjes uit de oertijd. Maar we moesten die kleine negenhonderd vierkante meter wel verzamelen. We hebben uren gebeld met Natuurmonumenten, boeren, gemeenten, Staatsbosbeheer en wat al niet meer, om maar die keitjes te verzamelen. Uiteindelijk zijn die naar de VAM-berg gebracht en onder de hamer van een zeer ervaren stratenmaker in de weg gelegd. Die keienstrook was een grote wens van de provincie, omdat het Drenthe optimaal typeert.”

Dak van Drenthe moet tijdens EK ogen openen

In fase twee legde Timmermans met zijn bedrijf Avitec in augustus 2023 ook de asfaltwegen op Het Dak van Drenthe aan. “De helling is enorm zwaar, omdat je vanaf de onderkant in één klap naar het hoogste punt rijdt”, zegt de fervent wielerliefhebber. “Dat is best wel een lange en ook steile klim. Wat ook niet te onderschatten is: als je eenmaal bovenop het Dak van Drenthe bent, moet je nog zo’n driehonderd meter op een open vlakte rijden. Als de wind er daar vol op staat en je komt met verzuurde poten boven, dan ga je daar straks – ook op het EK – de rekening betalen. Wie op dat punt er nog een snok aan kan geven, kan dus op die strook de beslissing forceren.”

Bovenal verwacht Timmermans dat Het Dak van Drenthe en ook de VAM-berg, de ogen van kijkers op het EK zullen openen. “Je kunt dubbel gebruikmaken van het gebied. Op het moment dat je een vuilnisbelt recreatief gaat inrichten en je maakt er een eindbestemming waarvan wielrenners, mountainbikers en hardlopers kunnen gebruikmaken, dan heb je een heel mooie eindsituatie die eigenlijk iedere bestuurder in Nederland wel heel graag zou willen hebben.”

“Wielrennen is ook een heel schone sport”, gaat hij verder. “Ik ben ervan overtuigd dat door alle aandacht voor dit gebied vanwege het EK, er straks ook nieuwe ideeën zullen ontplooien in Noord-Holland, Brabant, Friesland óf elders in Europa. Dit is op meer plaatsen te realiseren. Kijk maar naar Emmen, waar de voormalige vuilstort ook al is aangelegd als de Muur van Emmen. En ik weet dat de provincie Groningen rondom Kardinge eveneens plannen heeft. Wij helpen graag!”