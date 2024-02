woensdag 21 februari 2024 om 14:00

Ben O’Connor wint weer eens een bergrit: “Toch al even geleden”

Ben O’Connor heeft zo vroeg op het seizoen de goede vorm al te pakken. De Australiër begon 2024 met winst in de Vuelta a Murcia en was vandaag de sterkste in de eerste bergrit van de UAE Tour. “Het voelt echt geweldig om hier te zegevieren”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

“Het was al even geleden dat ik nog eens de beste was op een bergop aankomst. Het voelt echt geweldig. De jongens hebben me echt perfect afgezet aan de voet van de beklimming en me bergop goed ondersteund.” Zijn laatste man, Valentin Paret-Peintre, speelde in de finale een sleutelrol. De jongere broer van Aurélien Paret-Peintre wist O’Connor met een sterke kopbeurt namelijk naar de zege te lanceren.

“Ik dacht bij mezelf: waarom proberen we het niet gewoon?”, aldus de ritwinnaar. “Ik heb niet superveel vertrouwen in mijn sprint, dus ik vertelde Valentin dat hij vol moest aanzetten. Dat deed hij ook, maar ik had het toch wel even lastig om zijn wiel te houden. We hadden zijn snelheid echter wel nodig om een bres te slaan.”

“Het werkt motiverend om achter je te kijken en dan niemand te zien. Ik kon het uiteindelijk volhouden tot op de streep. Het was fijn om mee te doen voor de overwinning. We gaan zien hoe het straks loopt op Jebel Hafeet”, doelt O’Connor op de slotrit van zondag. In het klassement staat de 28-jarige renner nu overigens tweede, op slechts elf seconden van de nieuwe leider Jay Vine.