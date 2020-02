Ben O’Connor wint koninginnenrit in Ster van Bessèges vanuit vroege vlucht zaterdag 8 februari 2020 om 16:37

Ben O’Connor heeft de koninginnenrit in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De coureur van NTT Pro Cycling ging aan het begin van de etappe mee in de vroege vlucht, die met genoeg voorsprong aan de slotbeklimming begon. Daar ontdeed de Australiër zich van Simon Clarke, die op de tweede plaats eindigde. Benoît Cosnefroy is de nieuwe leider in het algemeen klassement.



Later meer.