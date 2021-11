Ben O’Connor wil wel terug naar de Tour na vierde plaats: “Dat zou best cool zijn”

Ben O’Connor wil komend seizoen graag terugkeren naar de Tour de France. Dat laat de 25-jarige renner van AG2R Citroën weten in gesprek met Cyclingnews. Afgelopen zomer won O’Connor de Alpenetappe naar Tignes in de Tour en eindigde hij vierde in het algemeen klassement.

O’Connor leek in 2018 op weg naar een verrassende top 10-notering in de Giro d’Italia, tot hij in de negentiende etappe viel en zijn sleutelbeen brak. Zijn optreden smaakte echter naar meer en hij wilde dan ook graag revanche nemen. Een jaar later keerde hij terug naar Italië en won hij een etappe, maar kon hij zich niet mengen in de strijd om het klassement. Afgelopen seizoen sloeg hij de Giro over en reed hij de Tour. Een terugkeer naar de Corsa Rosa lijkt nu nog een jaar langer op zich te laten wachten.

“Natuurlijk is de Giro altijd verleidelijk en ik zou het geweldig vinden om ooit weer terug te keren naar de Giro. Maar met de manier waarop de Tour dit jaar is gegaan, zou het best cool zijn om weer terug te keren naar de Tour”, vertelde O’Connor. “Ik ben nog steeds in het moment waar ik het beste van alles probeer te maken. Dus als er nog een kans is dat ik de Tour kan doen terwijl ik nog jong ben en klaar om te vechten, dan is dat goed. Ik denk namelijk dat hoe ouder je wordt, des te vermoeider je wordt in de Tour.”

Na het vertrek van Romain Bardet en Pierre Latour leek AG2R Citroën aanvankelijk met een ploeg vrijbuiters aan de afgelopen Tour te verschijnen, maar O’Connor ontpopte zich tot een belangrijke klant in de strijd om de bovenste plaatsen in klassement. “Ik ga volgend jaar waarschijnlijk weer naar de Tour, maar dat is nu zoiets als… een ‘ding’. Het is meer een verplichting. Het is anders. Het is interessant om daarbij stil te staan, want het voelt nu veel groter dan alleen maar naar de Tour gaan.”

Vertrouwen

Volgens O’Connor wordt de eerste week van de Tour ‘super lastig’. “Dat is het altijd. Denemarken kan eigenlijk best cool zijn. Als het de tweede dag waait, heb ik er nog steeds vertrouwen in. Het is niet de stijl van koersen waar ik van hou omdat het zou gevaarlijk is, maar als ik ploeggenoten als Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Michael Schär heb… als er drie jongens zijn die je mee wilt hebben, dan zijn zij het wel. Ik zit gewoon op een goede plek omdat je ze kunt vertrouwen, ze hebben het eerder gedaan. Je hebt gewoon vertrouwen en je volgt.”

De Australiër is te spreken over de bergetappes. “De Alpenetappes zijn het soort beklimmingen waar ik van hou. De Col de Portet, die gigantische klim, was een van mijn favoriete etappes dit jaar, dus ik denk dat de route me wel ligt.”