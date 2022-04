Ben O’Connor klopt Jesús Herrada in Tour du Jura

Ben O’Connor heeft de vijfde editie van de Tour du Jura op zijn naam geschreven. De Australiër reed op twintig kilometer van de streep samen met Jesús Herrada weg uit een kopgroep van vijf en klopte zijn Spaanse vluchtgenoot in een sprint met twee.

Vrijdag werd in Frankrijk de Classic Grand Besançon Doubs verreden. Veel van de renners die daar aan de start stonden, waaronder de Spaanse winnaar Jesús Herrada, reden daags nadien weer een Franse eendaagse: de Tour du Jura. Deze relatief korte koers – de wedstrijd had een lengte van 169,5 kilometer -, ging over een heuvelachtig parcours en finishte op een klein klimmetje (1 km aan 6%).

Zware openingsfase

In het begin van de wedstrijd wachtten de renners enkele wat langere beklimmingen, zoals die naar Les Chalesmes (13,4 km aan 3,1%). Als gevolg hiervan dunde het peloton flink uit. Op een gegeven moment reden er 23 renners voorop. Later kwamen er nog wat coureurs terug vanuit de achterhoede, waardoor de voorste groep – een heus peloton inmiddels – uit veertig renners bestond.

Met nog ruim tachtig kilometer te gaan, wisten twee renners uit de hoofdmacht te ontsnappen: Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) en zijn Duitse ploeggenoot Miguel Heidemann. Zij kregen ongeveer twintig kilometer later het gezelschap van de eerdergenoemde Herrada (Cofidis), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Mathias Bregnhøj (Riwal), Jérémy Cabot en Valentin Ferron (beiden TotalEnergies). Nadat Rolland en Heidemann hadden moeten passen, begonnen deze vijf renners aan de laatste dertig kilometer. Het peloton reed op ongeveer een minuut achterstand.

O’Connor en Herrada op kop

Door een versnelling van O’Connor dik twintig kilometer voor de streep, op een steile helling, spatte de kopgroep uiteen. Alleen Herrada kon de Australiër volgen. De rest zakte terug in het peloton, op Ferron na. Hij kon zijn karretje aanhaken bij Victor Lafay, die van achteruit de sprong probeerde te maken. Lafay en Ferron kwamen echter niet in de buurt van het duo op kop en lieten zich uiteindelijk terugzakken tot in het pak.

In deze groep, die nog zo’n dertig renners telde, reden Ferrons ploeggenoten van TotalEnergies op kop. Zij probeerden in de laatste tien kilometer het gat met het duo op kop te dichten. Door hun toedoen slonk het verschil inderdaad, want van de minuut die de twee aanvankelijk hadden, bleven al snel nog minder dan veertig seconden over. Met nog vijf kilometer voor de boeg was de voorsprong zelfs gezakt tot dertig seconden.

Sprint-à-deux

Helemaal dicht kregen de troepen van TotalEnergies het echter niet. Zodoende mochten Herrada en O’Connor op de slothellingen sprinten om de overwinning. O’Connor ging als eerste aan en Herrada wist hem niet meer te remonteren.