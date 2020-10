Ben O’Connor: “Ik kwam in tranen over de streep”

Gisteren moest hij alleen Jan Tratnik laten voorgaan, maar vandaag boekte Ben O’Connor wél de mooiste zege in zijn carrière. Zijn winst in de 17e Girorit maakte de Australiër erg emotioneel. “Ik kwam in tranen over de streep”, aldus O’Connor in het flashinterview.

“Gisteren was ik echt heel teleurgesteld, maar ik wist dat de bergen van vandaag volledig mijn terrein waren en dat ik een nieuwe kans zou krijgen. Dat het dan ook effectief lukt, wekte veel emoties bij mij op”, gaf O’Connor mee. “Ik zag dat iedereen rondom mij het lastig had en ik voelde me nog wel goed, dus ik dacht: waarom probeer ik het eens niet? Als er nog iemand bij mij komt, dan kan ik het gewoon nog eens proberen. Ik ging voor niks minder dan ritwinst.”

“Nochtans was het gisteren niet het plan om in de ontsnapping te zitten, maar uiteindelijk is meezitten altijd een win-winsituatie voor de ploeg”, legde O’Connor nog uit. “Stel dat er een ploeg gaat achtervolgen en ons nog terugpakt, dan kunnen we Domenico Pozzovivo nog altijd bijstaan. Ik zie dat dus zeker niet als een risico. En uiteindelijk is het allemaal goed uitgedraaid. Het was een perfecte dag.”