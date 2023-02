Ben O’Connor geeft verstek voor Frans heuveltweeluik vanwege griep

Ben O’Connor zal dit weekend niet meedoen aan de Faun Ardèche Classic (25 februari) en Faun Drôme Classic (26 februari). Dat laat AG2R Citroën weten. De Australiër stond op de startlijst van beide wedstrijden, maar moet verstek geven omdat hij griep heeft. Zijn ploeg heeft geen vervanger opgeroepen.

O’Connor eindigde dit jaar al als zevende op het Australisch kampioenschap en werd in de Santos Tour Down Under zesde. Op Europese bodem koerste hij nog niet in 2023. Hij was een van de outsiders voor zowel de Faun Ardèche Classic als de Faun Drôme Classic, maar komt dit weekend dus niet in actie. Parijs-Nice (5-12 maart) is de volgende koers op het programma van de klimmer.

AG2R Citroën zal in de Faun Ardèche Classic en Faun Drôme Classic met een renner minder starten. In beide wedstrijden treedt de Franse formatie aan met Felix Gall, Clément Venturini, Nans Peters, Dorian Godon en Mikaël Cherel. Op zaterdag zal ook Aurélien Paret-Peintre aan de start verschijnen, op zondag vult Andrea Vendrame het laatste plekje in.

