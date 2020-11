Ben King maakt selectie Rally Cycling compleet

Rally Cycling heeft zijn laatste aanwinst voor 2021 gepresenteerd. De Amerikaanse formatie is erin geslaagd om de ervaren Ben King aan te trekken. De 31-jarige King reed dit jaar nog voor het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling.

Voor King is de cirkel nu helemaal rond, aangezien hij zijn carrière twaalf jaar geleden begon bij de Amerikaanse formatie. De klimmer reed vervolgens voor grote ploegen als RadioShack, Garmin-Sharp, Dimension Data en opvolger NTT Pro Cycling. Twee jaar geleden wist hij nog met verve twee bergetappes te winnen in de Vuelta a España.

De Amerikaan heeft naar eigen zeggen een moeilijk seizoen achter de rug. “Het was echt een zwaar jaar gezien alle lockdowns. Ik werd dit jaar ook nog vader, maar ik kon mijn zwangere vrouw lange tijd niet zien. Verder was de ploeg bezig met een zoektocht naar een nieuwe sponsor. Ik leefde toch wel onder enorm veel stress.”

“Ik had geen plezier meer”

“Ik was met andere woorden ontzettend moe en kon dus niet naar behoren presteren. Ik had ook geen plezier meer op training en tijdens wedstrijden.” Rally Cycling nam vervolgens contact op met King, enkele uren nadat zijn zoon was geboren. “Het was echt een krankzinnig weekend”, aldus King. “Ik kijk echt uit naar mijn terugkeer.”

“De ploeg is inmiddels gegroeid en ik kan me echt vinden in de visie. Ik hoop mijn steentje bij te dragen en de ploeg nog verder te ontwikkelen.” De formatie wist eerder al hardrijder Joey Rosskopf, de beloftevolle Magnus Sheffield, klimmer Keegan Swirbul en de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn binnen te hengelen. De overige twaalf renners reden al voor Rally Cycling.

Selectie Rally Cycling voor 2021

Stephen Bassett

Rob Britton

Nate Brown

Robin Carpenter

Pier-André Coté

Matteo Dal-Cin

Adam de Vos

Colin Joyce

Ben King

Arvid de Kleijn

Gavin Mannion

Kyle Murphy

Emerson Oronte

Joey Rosskopf

Magnus Sheffield

Keegan Swirbul

Nickolas Zukowsky