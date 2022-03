Ben jij onze nieuwe stagiair?

Ben je gek van de wielersport en zoek jij een leerzame, uitdagende en veelzijdige stageplek? Dit is je kans!

WielerFlits heeft binnenkort een stageplek beschikbaar voor een student die de kneepjes van het vak wil leren.

Over de stage

Als lid van onze redactie draag je bij aan het up-to-date houden van onze websites en apps. We leren je hoe WielerFlits werkt en begeleiden je bij je eerste stappen in de online wielerjournalistiek. Tijdens je stage bieden we een gevarieerd takenpakket, zoals je eigen nieuwsberichten schrijven, interviews maken, onze rennersdatabase updaten en het liveblog beheren. Ook kan je zelfstandig of met een verslaggever mee op pad naar een wedstrijd.

De stageplek is per 1 mei beschikbaar en is dus tijdens de Giro dā€™Italia (koers kijken is een verplichte opdracht šŸ˜‰).

In het kort houd jij je hiermee bezig:

Nieuwsberichten schrijven

Beheren van onze social media kanalen

Liveblog beheren

Meedenken over verhaalideeƫn

Jouw profiel

Je bent student in de richting van journalistiek, media of een aanverwante opleiding.

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en goede kennis van de Nederlandse taal

Je hebt grote interesse in wielrennen en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 2 maanden (mei-juni)

Dit bieden wij

Een leerzame stage bij WielerFlits voor 40 uur per week

Begeleiding door ervaren journalisten

De mogelijkheid om mee te gaan naar wedstrijden

Een leerplek met fijne collega’s waar ruimte is voor het uitvoeren van eigen ideeĆ«n

Een stagevergoeding en een eigen werkplek

Heb je interesse en wil je graag bij ons stage lopen tijdens de Giro dā€™Italia? Stuur je motivatie naar ā€˜[email protected]ā€™ o.v.v. van ā€˜Stage WielerFlitsā€™