dinsdag 23 januari 2024 om 15:10

Ben Hermans ziet wielersport steeds gevaarlijker worden: “We veranderen in opgejaagd wild”

Ben Hermans begon afgelopen zaterdag in de Clàssica Comunitat Valenciana aan zijn zestiende seizoen bij de profs. De inmiddels 37-jarige Belg, die sinds dit jaar uitkomt voor het Franse Cofidis, heeft de wielersport door de jaren heen flink zien veranderen. “In het peloton gaat het er meer hectisch aan toe dan ooit.”

In een interview met Het Nieuwsblad gaat het onder meer over de veiligheid in het peloton, en het koersgedrag van de nieuwe generatie wielrenners. “De jongere renners lijken zotter en zotter te worden. Terwijl ik even voorzichtig blijf als de voorbije jaren. Nee, er wordt gewoon anders gekoerst dan vroeger. Koersen op intuïtie of gevoel is er niet meer bij”, aldus Hermans.

“Vanuit alle ploegleiderswagens wordt ieder voorjaar steeds meer gehamerd op het belang van positioneren. Dus wordt er – mede door de combinatie van oortjes en gps-systemen op de fietscomputers – op leven en dood naar een bocht toegeleefd.”

“Doordat we te horen en te zien krijgen wáár het cruciale punt zich exact bevindt, veranderen we in opgejaagd wild. Alsof voorbij die bocht een finishlijn getrokken ligt. Niemand grijpt nog naar zijn remmen”, houdt de ervaren coureur zich niet in. “Een handelswijze die zich bovendien verschillende keren per dag voltrekt.”

Bijval

Hermans is niet de enige renner die klaagt. Zijn generatiegenoot Rigoberto Urán, die na de Olympische Spelen een punt zal zetten achter zijn loopbaan, kijkt ook hoofdschuddend naar de nieuwe generatie. “Er wordt tegenwoordig niet meer gepraat met collega-wielrenners en er heerst veel stress in het peloton. Ze pushen nu al vanaf de eerste kilometer”, vertelde hij eind vorig jaar in La Movida, de Spaanstalige variant van de populaire podcast The Move.

Urán heeft het over respect binnen het peloton. “Op dat vlak is er ook veel veranderd. Als je vroeger als jonge renner te dicht bij sterren als Mario Cipollini reed, stuurden ze je naar de hel. Ik heb ooit gezien hoe een jonge coureur een elleboogstoot uitdeelde aan Chris Froome. Toen ik die leeftijd had, wist je waar je terecht zou komen… Nu gaan ze op 20-jarige leeftijd al naar de Tour met de ambitie om te winnen.”