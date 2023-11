dinsdag 21 november 2023 om 17:28

Rigoberto Urán kijkt hoofdschuddend naar nieuwe wielergeneratie: “Er is geen respect meer”

Rigoberto Urán mag zich met zijn 36 jaar inmiddels wel beschouwen als een ancien in het peloton. De Colombiaan werd al in 2006 prof en heeft in zeventien jaar veel zien veranderen. Over de nieuwe generatie wielrenners is Urán niet echt te spreken. “Ze kijken tegenwoordig alleen nog maar naar hun wattages.”

De renner van EF Education-EasyPost, die zich opmaakt voor zijn allerlaatste seizoen als profwielrenner, deed zijn uitspraken in La Movida, de Spaanstalige variant van de populaire podcast The Move. “Er wordt tegenwoordig niet meer gepraat met collega-wielrenners en er heerst veel stress in het peloton. Ze pushen nu al vanaf de eerste kilometer.”

Urán heeft het al snel over het respect binnen het peloton. “Op dat vlak is er ook veel veranderd. Als je vroeger als jonge renner te dicht bij sterren als Mario Cipollini reed, stuurden ze je naar de hel. Ik heb ooit gezien hoe een jonge coureur een elleboogstoot uitdeelde aan Chris Froome. Toen ik die leeftijd had, wist je waar je terecht zou komen… Nu gaan ze op 20-jarige leeftijd al naar de Tour met de ambitie om te winnen.”

“Er is geen patron meer”

“Het respect in het peloton is verloren gegaan omdat de leiders twintigjarige kinderen zijn. Er heerst nu een totaal andere hiërarchie in het peloton. Er is geen patron meer, om de twee jaar komt er een nieuwe ster bovendrijven.”

De wielersport is anno 2023 zeer veeleisend, en dit heeft volgens Urán dan ook consequenties. “Het zal voor renners als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zeer moeilijk worden om na hun 32ste nog competitief te zijn, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. De gemiddelde snelheid blijft maar stijgen. Dat kun je gewoon niet jarenlang volhouden.”