Ben Hermans soleert naar zege in Giro dell’Appennino, toptalent Ayuso maakt indruk

Ben Hermans heeft de 82ste editie van de Giro dell’Appennino op zijn naam geschreven. De ervaren renner van Israel Start-Up Nation reed weg in de finale en wist uiteindelijk een knappe solo uit zijn benen te schudden. Het is voor het eerst sinds 1991 (Dirk De Wolf) dat een Belg de Giro dell’Appennino weet te winnen.

In Italië werd vandaag de Giro dell’Appennino (UCI 1.1) verreden. De eendagskoers door de Apennijnen begon in Pasturana en finishte na 192 kilometer en de nodige beklimmingen in Genoa. Met de Crocetta d’Orero (4,9 km aan 5,5%) en de Madonna della Guardia (7,2 km aan 7,7%) als potentiële scherprechters in de finale, beloofde het een zeer interessante wedstrijd te worden.

Zeven vluchters krijgen de ruimte

Met de heroptredende Tom Pidcock, nieuwe rondesensatie Juan Ayuso, Gianni Moscon, Diego Ulissi, Matteo Trentin en good old Davide Rebellin stonden er heel wat interessante namen aan de start. Maar eerst ging de aandacht uit naar zeven vluchters, die een maximale voorsprong van goed twee minuten bij elkaar wisten te fietsen. In het peloton was er sprake van een georganiseerde achtervolging.

De vroege vlucht werd gevormd door de Italianen Paolo Totò, Niccolò Salvietti, Mattia Guasco, Andrea Di Renzo en Raffaele Radice, de Spanjaard Diego Pablo Sevilla en de uit Frankrijk afkomstige Thibault Guernalec. Na een ware afvallingskoers bleven Totò en Salvietti als sterkste klimmers vooraan over, maar met nog goed zeventig kilometer te gaan werden ook deze vluchters ingerekend en was er weer sprake van een hergroepering.

Ayuso laat zich meteen zien, Hermans is de sterkste

In de diepere finale, op de flanken van de Madonna della Guardia, kwamen de sterkste renners bovendrijven. De 18-jarige Ayuso stak in zijn eerste profkoers al meteen zijn neus aan het venster. De Spanjaard van UAE Emirates wist op de laatste klim van de dag weg te rijden uit een beperkte groep der favorieten en kreeg snel het gezelschap van Moscon, Ben Hermans en Giovanni Carboni.

Niet veel later voelde Hermans zijn moment gekomen en de Belg van Israel Start-Up Nation reed alsmaar verder weg van de tegenstand. Ayuso en Moscon spartelden nog wel tegen, maar bleken niet in staat om Hermans weer bij te halen. Die laatste was sterk genoeg om een solo uit zijn benen te persen en kwam met voorsprong over de streep in Genoa.

Het is voor Hermans, na een tweede plaats in de Ronde van Hongarije, zijn eerste individuele zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij met zijn teamgenoten van Israel Start-Up Nation al een ploegentijdrit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Hermans werd op het eindpodium vergezeld door Valerio Conti en Enrico Battaglin. Ayuso wist zijn sterke optreden niet te belonen met een podiumplek.