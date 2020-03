Ben Hermans hervat buitentraining: “Maar er is nog veel werk te doen” zondag 15 maart 2020 om 14:09

Ben Hermans heeft voor het eerst in twee maanden weer in de buitenlucht getraind. De ervaren klimmer van Israel Start-Up Nation kwam in januari zwaar ten val. Hermans brak in de Tour Down Under zijn schouder, sleutelbeen en enkele ribben.

“Eindelijk, bijna acht weken na mijn valpartij in de Tour Down Under kan ik weer buiten rijden”, schrijft Hermans op social media. “Met mijn fysiotherapeut werk ik hard aan het mobiliseren van mijn schouder, om deze weer volledig te laten bewegen. Vandaag was de eerste dag dat het mogelijk was om veilig te rijden op de weg, maar er is nog veel werk te doen voor ik echt goed kan trainen.”

“Ik voel weer enige vrijheid, ondanks dat de situatie rondom het coronavirus het op dit moment een beetje raar maakt. Er is geen stress om snel terug te keren, omdat niemand weet wanneer we het normale leven en koersen weer kunnen oppakken. Mijn grootste zorg op dit moment is het overwinnen van het virus”, aldus Hermans.