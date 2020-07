Ben Hermans 6de in Burgos: “Wilde iedereen verrassen met vroege aanval”

Alle lof gaat uiteraard naar Remco Evenepoel. Maar ook Ben Hermans verdient na zijn prestatie in de derde etappe van de Ronde van Burgos de nodige aandacht. De 34-jarige Limburger kwam als zesde boven op de Picón Blanco nadat hij aan de voet van de klim zelf de debatten had geopend.

Hermans sprong in de eerste honderden meters van de acht kilometer lange en bij momenten steile Picón Blanco weg uit het pelotonnetje der favorieten. “Met al die grote namen dacht ik dat dit mijn enige kans was, dus wilde ik iedereen verrassen”, vertelt Hermans na afloop. “Als ik afwacht, kan ik ze toch niet kloppen. De conditie is prima en de benen waren goed hersteld na de eerste twee ritten. Bovendien is het hier ontzettend heet en daar hou ik van. Dus waagde ik het er op.”

Top tien

De Limburger van Israël Start-Up Nation kon Evenepoel en co. echter niet voorblijven. Wel opmerkelijk: eenmaal teruggepakt, bleef hij knap standhouden in het groepje der favorieten. “Ik moet toegeven dat ik mijn inspanning in die aanval goed gedoseerd had. Mijn maximale voorsprong bedroeg 30, 40 seconden. Dat kon wellicht een minuut geweest zijn, weliswaar met het risico dat mijn benen zouden ontploffen. In dat geval zou ik nooit meer in de top tien geëindigd zijn.”

Evenepoel, Bennett, Landa, Chavez en Almeida bleken finaal sterker, maar Hermans hield met onder meer Carapaz, Aru en Nieve toch enkele kleppers achter zich. Het levert hem ook een voorlopige zevende plaats in het klassement op. “De top tien halen, was mijn doel, dus ik ben bijzonder blij met dit resultaat.”

Guerrero: “Hij is helemaal terug”

En dat gevoel deelde ook zijn sportdirecteur Oscar Guerrero. “Niet vergeten dat Ben uit een hele zware revalidatie komt na zijn zware val in Australië, begin dit jaar. Je mag wel zeggen dat hij helemaal terug op niveau is. Op deze zware klim en in dit gezelschap. Hij moet hier echt tevreden mee zijn, net als de hele ploeg.”

Met zijn vroege aanval deed Hermans niets mis, vindt Guerrero. “Natuurlijk niet. Hij is altijd zijn eigen tempo blijven rijden. En dat is hij ook blijven doen nadat hij werd teruggepakt.”