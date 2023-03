Ben Healy soleert naar zege in GP Industria & Artigianato

Ben Healy (EF Education) heeft de GP Industria & Artigianato op overtuigende wijze gewonnen. De 22-jarige Ier demarreerde op de slotklim en reed vervolgens solo naar de finish.

De 45e editie van deze Italiaanse eendagskoers (1.Pro) vertrok en finishte traditiegetrouw in Larciano, een klein stadje in de regio Toscane. In het 199 kilometer lange parcours kregen de renners maar liefst vier keer de Fornello voorgeschoven, een venijnige heuvel van 2,7 kilometer lang á 6,4% gemiddeld.

Vijf Italianen en één Australiër in vroege vlucht

In de openingsfase van de wedstrijd ontstond er een kopgroep met Pierelis Beletta, Francesco Galimberti, (Biesse-Carrera), Declan Irvine (Team Novo-Nordisk), Davide Dapporto (Team Technipes), Michele Berasi (General Store-Essegibi) en Filippo Dignani (Work Service-Vital Care-Dynatek). Zij werden echter na de eerste passage van de Fornello meteen ingerekend.

Dat betekende dat de koers weer open lag. UAE Emirates nam de regie over en voerde het tempo flink op. De ploeg verscheen vandaag met een ijzersterke selectie aan de start, met onder andere winnaar van vorig jaar Diego Ulissi. Davide Formolo, Felix Grosschartner en Marc Hirschi.

19 renners over

Door het stevige kopwerk van UAE Emirates bleef uiteindelijk een groep van 19 man over in de finale. Op de vierde en laatste beklimming van de Fornello reed Ben Healy (EF Education) weg uit deze voorste groep. De Ier moest hierna nog elf vlakke kilometers afwerken naar de meet. Achter hem kwam Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) als tweede over de streep en de Brit Mark Stewart (Bolton-Equities Black Spoke) completeert het podium.