vrijdag 22 september 2023 om 17:28

Ben Healy slaat dubbelslag in Ronde van Luxemburg na indrukwekkende solo

Ben Healy heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De renner van EF Education-EasyPost viel aan op ruime afstand van de finish en soleerde naar de finish. Marc Hirschi en Dylan Teuns werden tweede en derde, Søren Kragh Andersen verloor zodoende zijn leiderstrui aan Healy.

Op dag drie in Luxemburg moest er heel wat geklommen worden. Een beklimming van eerste categorie, drie van buitencategorie en een verraderlijke laatste kilometer. De rit werd gekleurd door Gilles De Wilde (Flanders-Baloise), Oliver Knight (Cofidis, stagiair), Bastien Tronchon (AG2R Citroën), Rémy Mertz (Cofidis) en Mats Wenzel (Leopard TOGT).

De twee Belgen, de Brit, de Fransman en de Luxemburger kregen een kleine vier minuten voorsprong van het peloton. Op de eerste gecategoriseerde klim, de Montée de Munshausen (3,3 km aan 4,5%), gebeurde er nog niet veel, maar een dertigtal kilometer later was het wel raak. Dan stond de eerste beklimming van de Montée de Niklosbierg (3,6 km aan 7,8%) op het menu. De renners van UAE Emirates verhoogden het tempo, de vluchters werden zo goed als gegrepen.

Healy probeert het van ver

Toch konden Tronchon en co, de Fransman was duidelijk de sterkste vroege vluchter van de dag, nog even voor het peloton blijven uitrijden. Op de volgende beklimming van de Montée de Niklosbierg zagen we een eerste demarrage van een van de favorieten. Het was de Ier Ben Healy die op ruime afstand van de finish voor het ruime sop koos. Healy kwam snel bij de koplopers, waar alleen Tronchon in staat was om zijn wagonnetje aan te haken.

De voorsprong van Healy en Tronchon was niet al te groot op de top, maar in de afdaling en de vlakke kilometers richting de derde beklimming liepen ze wel verder uit. Het peloton keek tegen een achterstand van 50 seconden aan aan de voet van de laatste beklimming van de Montée de Niklosbierg. Healy liet op die klim meteen Tronchon achter en reed met een sterke tred naar boven. In het peloton verzorgde Marc Hirschi het tempo, maar echt dichtbij kwamen ze in het peloton niet.

Hirschi en Teuns in de achtervolging

Na een nieuwe impuls van de mannen van Jumbo-Visma, met name Archie Ryan maakte indruk, kwamen ze toch wat dichter. Een groep met favoriet onderscheidde zich, maar onder meer door storend werk van Richard Carapaz viel het weer wat stil. Hirschi slaagde er vervolgens toch nog in om weg te rijden. Samen met Dylan Teuns zette hij de achtervolging in op Healy, die een voorsprong van 18 seconden had bij het ingaan van de laatste tien kilometer.

Healy leek even te kraken, maar de renner van EF Education-EasyPost vond duidelijk een tweede adem. Zodoende hield Healy stand en soleerde hij naar de zege in Vianden. Healy is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. In de verraderlijke slotkilometer versloeg Hirschi Teuns nog in de strijd voor de tweede plaats.