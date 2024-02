zondag 18 februari 2024 om 10:21

Ben Healy richt zich vol op heuvelklassiekers en droomt van Tourdebuut

Ben Healy was een van de revelaties van 2023 en de Ier hoopt dit seizoen weer mooie dingen te laten zien op zijn terrein. De renner van EF Education-EasyPost denkt vooral aan de heuvelklassiekers. “Ik wil dan in mijn beste vorm verkeren”, citeert Cyclingnews.

De 23-jarige Healy was vorig jaar voor veel wielerliefhebbers een echte ontdekking, in het opvallende tenue van EF Education-EasyPost. De heuvelspecialist maakte vooral indruk in de heuvelklassiekers, met tweede plaatsen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en een vierde stek in Luik-Bastenaken-Luik. Dit smaakt overduidelijk naar meer.

“Ik probeer me ieder jaar op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Ik heb mezelf vorig jaar wel bewezen, zowel binnen de ploeg als in het peloton. Ik denk dat ik nu ook meer verantwoordelijkheid moet nemen, en mezelf ook wat meer moet uitdagen in de wat grotere wedstrijden. De belangrijkste koersen in de eerste helft van het seizoen zijn sowieso de Amstel Gold Race en de andere Ardennenklassiekers.”

Tour de France

Healy, die daarvoor ook aan de start zal verschijnen van Strade Bianche, hoopt in de zomer dan weer zijn debuut te maken in de Tour de France. De concurrentie binnen zijn ploeg is echter niet min. “Het is mijn doel om naar de Tour te gaan, maar veel jongens in de ploeg willen dat ook. We zullen wel zien hoe het loopt”, houdt hij nog een slag om de arm.