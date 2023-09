vrijdag 22 september 2023 om 19:31

Ben Healy richt zich op eindklassement Ronde van Luxemburg: “Heb er vertrouwen in”

Ben Healy is de nieuwe leider in de Ronde van Luxemburg na een straffe solo. De Ierse coureur van EF Education-EasyPost demarreerde op ruime afstand van de finish en kon in de finale de favorieten afhouden. “Nu wil ik de leiderstrui houden”, vertelde Healy in het flashinterview.

“We hadden vandaag twee kopmannen. We hadden Richard (Carapaz, red.) en mezelf. Van ver proberen is mijn sterkte, dus dat was het plan voor mij”, aldus Healy. “Dat was perfect, want we hadden Richard nog achter de hand. Ik had vandaag echter de benen om het vol te houden.”

In de gietende regen knalde Healy naar de zege. Het lijkt wel of de Ier geniet van dat soort omstandigheden. “Ik denk dat niemand dit echt leuk vindt, maar het ligt me wel. Het doet me zeker niet trager rijden. Ik focus me nu op de tijdrit van zaterdag, ik wil mijn leiderstrui echt houden. Ik heb vertrouwen in mijn tijdrit en ik heb een mooie buffer.”