Ben Healy nieuwe bergkoning: “Ging eigenlijk voor de ritzege”

Een tweede ritzege bleek te hoog gegrepen, maar Ben Healy hield wel wat over aan de zestiende etappe van de Giro d’Italia. De Ier van EF Education-EasyPost wist onderweg de nodige bergpunten te sprokkelen en mag zich nu de nieuwe leider noemen in het bergklassement.

In de zestiende rit kregen de renners meer dan 5.000 hoogtemeters voor hun kiezen. Met de Passo di Santa Barbara (12,7 km aan 8,3%), Passo Bordala (4,5 km aan 6,7%) en de beklimmingen naar Matassone (11,4 km 5,6%), Serrada (17,7 km aan 5,5%) en tot slot de Monte Bondone (21,4 km aan 6,7%) was het een ideale dag om punten te sprokkelen voor het bergklassement.

In de kopgroep van in totaal 26 renners was echter geen spoor van bergkoning Davide Bais, Einer Rubio en Thibaut Pinot. Ben Healy was wél mee en kon zo een gouden zaak doen voor de bergtrui. “Al ging ik aanvankelijk voor de ritzege. We kregen echter weinig ruimte – er zaten wat klassementsrenners mee – en dus geloofde ik er niet echt meer in. Daarna concentreerde ik me op de punten”, liet Healy na afloop weten aan Eurosport.

Lees ook: Giro 2023: Almeida verslaat Thomas na spektakel op Monte Bondone, flinke tik voor Roglic

De Ier wist onderweg 56 bergpunten te pakken en dit bleek meer dan voldoende om de bergtrui over te nemen van Bais. Healy gaat nu aan kop met 164 punten. Dat zijn er twintig meer dan de Italiaan, Rubio volgt als de voorlopige nummer drie op 47 punten.

Het was al met al dus een succesvolle dag voor de seizoensrevelatie van EF Education-EasyPost, maar Healy heeft op weg naar de Monte Bondone wel een jasje uitgedaan. “Het was echt een zware dag en toen we begonnen aan de slotklim was ik helemaal kapot. Ik deed het vervolgens rustig aan, maar voel het nu nog steeds. De klassementsrenners hebben het maar zwaar.”