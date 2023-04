Ben Healy vierde in Luik: “Ik had iedereen voor gek verklaard twee weken geleden”

Ben Healy stond na afloop van Luik-Bastenaken-Luik lichtelijk teleurgesteld de pers te woord. De Ier was heel dicht bij een podiumplaats, maar eindigde uiteindelijk als vierde.

“Dit is natuurlijk supermooi”, vertelt hij tegen Eurosport. “Maar gezien de afgelopen weken ben ik teleurgesteld met deze vierde plaats. Als je me dit twee weken geleden had verteld, had ik je voor gek verklaard.” Onlangs werd hij ook al tweede in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Healy kon winnaar Remco Evenepoel niet volgen, maar geraakte daarachter in een groepje met Tom Pidcock en Santiago Buitrago. “Ik ben misschien iets te vroeg gegaan in de sprint, maar ik zag dat ze naar elkaar keken. Dus moest ik het wel proberen”, eindigt hij. “Hopelijk kan ik in de toekomst meedoen om de zege in dit soort wedstrijden.”

Lees ook: Wereldkampioen Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na groots nummer