Ben Gastauer (33) stopt na dit seizoen met wielrennen

Ben Gastauer zet na dit seizoen een punt achter zijn wielercarrière. Dat heeft Luxemburger, die later dit jaar 34 jaar wordt, laten weten via de ploeg waarvoor hij zijn hele loopbaan is uitgekomen: AG2R Citroën. Gastauer heeft last van een blessure aan zijn bekkenbodem.

“De blessure aan mijn bekkenbodem zit mij sinds half april dwars”, vertelt Gastauer. “Ik heb twee maanden niet op de fiets kunnen zitten en heb nog steeds pijn. Daarom heb ik met Vincent Lavenu (ploegmanager, red.) gesproken over het mogelijk stoppen. Hij gunt mij de mogelijkheid om mijn carrière te stoppen in de Ronde van Luxemburg, in het bijzijn van mijn familie en vrienden.”

“Dat zal voor mij een geweldige manier om mijn loopbaan te beëindigen. Het is bijzonder dat ik mijn hele carrière voor dezelfde ploeg heb gereden en ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen”, aldus de Luxemburger, die in 2010 prof werd bij AG2R La Mondiale. “We hebben geweldige dingen bereikt, met name de podiumplaatsen van Jean-Christophe Péraud en Romain Bardet in de Tour de France. Dat zullen dierbare herinneringen blijven.”

Zelf won Gastauer in 2015 de Tour du Haut-Var nadat hij er de openingsrit won. Het zijn de enige twee profzeges op zijn erelijst.