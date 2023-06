Beloftewereldkampioen Fedorov kroont zich tot Aziatisch tijdritkampioen

Yevgeniy Fedorov, de regerende wereldkampioen op de weg bij de beloften, heeft zichzelf opgevolgd in het continentaal tijdritkampioenschap van Azië. In het Thaise Rayong bleef de Astana Qazaqstan-prof de Taiwanees Sergio Tu van Bahrain Victorious voor.

Het moet gezegd: echt sterk was dit kampioenschap niet bezet. Het merendeel van de WorldTour-profs bevindt zich momenteel dan ook in de Dauphiné of vanaf morgen in de Ronde van Zwitserland. Fedorov en zijn Astana-collega Igor Chzan en het Bahrain Victorious-duo Tu en Ahmed Madan waren de enige renners van het hoogste niveau die naar Thailand afreisden.

🇹🇭 WIN: #AsianCyclingChampionships

Yevgeniy Fedorov wins the individual time trial at the Asian Cycling Championships! This is his second win in a row at the Asian Champs!@IgorChzhan takes 4th place.#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/nAixgqzfDM

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) June 10, 2023