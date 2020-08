Beloftevolle Søren Wærenskjold tekent contract bij Uno-X zondag 2 augustus 2020 om 10:50

Søren Wærenskjold (20) vertrekt bij het continentale Joker Fuel of Norway. De beloftevolle Noor heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij Uno-X, dat koerst op een ProTeam-licentie.

Hoewel hij pas twintig jaar jong is, heeft Wærenskjold al een aantal keer van zich laten horen. Zo werd hij onlangs na Andreas Leknessund en Tobias Foss nog derde op het Noors kampioenschap tijdrijden. In diezelfde discipline was hij ook de enige die Remco Evenepoel wist te verslaan in zijn laatste jaar als junior in 2018.

De Noor heeft ook een goede sprint in de benen. Dit liet hij voor de coronabreak nog zien door twee etappes te winnen in de Tour of Rhodos. Wærenskjold was na drie etappes ook de beste in het eindklassement.

Niklas Larsen, Daniel Hoelgaard (ex-renner van Groupama-FDJ), Julius Johansen en Andreas Leknessund zijn enkele renners die op dit moment uitkomen voor Uno-X. Leknessund zal volgend jaar echter koersen voor Team Sunweb.

💥 Rider alert! 💥 He is well-known for his power and after a great couple of years in the @JokerFuelNorway system we are ready to take the next steps together.@sorenweren has signed a two-year deal with @UnoXteam 💫 Welcome!#development pic.twitter.com/WQIzPQe9Wz — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 2, 2020