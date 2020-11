Beloftevolle Nicolas Prodhomme voor twee jaar naar AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale heeft zich weten te versterken met Nicolas Prodhomme. De 23-jarige Fransman tekent zijn eerste profcontract, nadat hij eerder al stage mocht lopen bij zijn nieuwe ploeg en Cofidis. Prodhomme staat te boek als een beloftevolle klimmer.

Prodhomme was vorig jaar nog de beste in de Orlen Nations Grand Prix, een prestigieuze beloftenwedstrijd in Polen. De Fransman finishte voor renners als Andreas Kron, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Clément Champoussin, Ethan Hayter en Mikkel Bjerg.

Prodhomme wist goed te presteren in enkele hoog aangeschreven rittenkoersen. Hij werd namelijk ook negende in de Grand Prix Priessnitz spa, zesde in Le Tour de Savoie Mont Blanc en negende in de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. In de Tour de l’Avenir eindigde hij als 24e.

“Ik heb twee geweldige jaren beleefd bij opleidingsformatie Chambéry Cyclisme Formation en een jaartje bij de vereniging van Villefranche, maar ik ben blij dat ik nu de stap naar de profs kan maken. Het is een kinderdroom die uitkomt. Ik ken de ploeg goed en ik ben echt trots dat ik nu deel mag uitmaken van dit avontuur”, reageert Prodhomme in een persbericht.