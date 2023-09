dinsdag 19 september 2023 om 18:18

Beloftevolle Lukas Nerurkar (19) maakt volgend jaar profdebuut voor EF Education-EasyPost

EF Education-EasyPost heeft zich weten te versterken met Lukas Nerurkar. De Brit, die in november zijn twintigste verjaardag zal vieren, staat te boek als een beloftevolle klimmer en maakt de overstap van Trinity Racing. Nerurkar baarde eerder dit jaar opzien door als zesde te eindigen in de Spaanse profkoers O Gran Camiño.

In deze Spaanse 2.1-rittenkoers, die werd gewonnen door niemand minder dan Tourwinnaar Jonas Vingegaard, wist Nerurkar zijn neus nadrukkelijk aan het venster te steken. De jonge Brit eindigde in twee van de vier etappes bij de eerste tien en werd dus knap zesde in het eindklassement, voor gevestigde namen als Simon Geschke, David De la Cruz, Antonio Pedrero en Lorenzo Fortunato.

Lukas Nerurkar, de zoon van voormalig langeafstandsloper Richard Nerurka, won dit jaar in het beloftencircuit ook een etappe in de Orlen Nations Grand Prix, een prestigieuze Poolse rittenkoers. Zijn grootste wapenfeit in 2023? Een ritzege in de Giro Next Gen. In de vijfde etappe, met finish in Manerba del Garda, rekende hij na een lastige finale af met de Noor Trym Brennsæte en de Italiaan Francesco Busatto.

Nerurkar, die verder ook negende werd in de Czech Tour en derde in een rit in de Tour de l’Avenir, hoopt in zijn eerste profjaar zoveel mogelijk op te steken. “Het zou ook leuk zijn om al wedstrijden te winnen, maar ik heb nog niet veel koerservaring. Ik moet eerst nog ontdekken wat voor type renner ik nu precies ben, en daar dan in verbeteren. Ik zie mezelf wel als een explosieve klimmer, die aan het einde van een lastige koers nog een goede sprint in de benen heeft.”

Sterk, snel én slim

Teammanager Jonathan Vaughters verwacht veel van zijn nieuwste aanwinst. “Lukas heeft al bewezen dat hij behoorlijk explosief en snel is. Het is een renner met een goed eindschot. Hij is verder ook tactisch sterk. Dat bleek wel bij zijn overwinningen in de Giro Next Gen en de Orlen Nations Grand Prix. Ik weet nog niet of hij zal uitgroeien tot een ronderenner of man voor de klassiekers, maar ik weet wel dat hij goed bergop kan rijden.”