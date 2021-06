Beloftevolle Idar Andersen verlengt contract bij Uno-X

Idar Andersen zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Uno-X. De 22-jarige Noor heeft besloten om zijn aflopende contract te verlengen tot en met 2024. Andersen wist dit seizoen al enkele keren zijn neus aan het venster te steken.

De beloftevolle Andersen wist zich een eerste keer te profileren in de Tour of the Alps. De jonge renner, die goed bergop gaat, wist in de slotfase van de openingsetappe naar Innsbruck te ontsnappen met Gianni Moscon. De Italiaan wist uiteindelijk naar de dagzege te sprinten, maar Andersen eindigde in zijn spoor wel knap als tweede.

Verder werd Andersen dit jaar al achttiende in het Circuit de Wallonie, negende in de Franse klimwedstrijd Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes en won hij vorige week met de Tour de la Mirabelle nog een Franse etappekoers van 2.2-niveau. Andersen is momenteel in Tsjechië voor de Vredeskoers U23.

Jens Haugland, de teambaas van Uno-X, verwacht in de toekomst veel van Andersen. “Naar Idar ben ik heel nieuwsgierig. Hij zat op hetzelfde niveau als Andreas Leknessund. Idar heeft alleen iets langer nodig. Het is een fantastische jongen en echt een groot talent”, liet Haugland eerder dit jaar weten aan WielerFlits.