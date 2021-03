‘Beloftenversie Parijs-Roubaix gaat niet door’

De beloftenversie van Parijs-Roubaix is afgelast als gevolg van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De wedstrijd zou op zondag 16 mei worden gehouden, twee maanden na de elitewedstrijd.

Het is het Franse DirectVelo dat het nieuws meldt, op basis van een persbericht van organisator VC Roubaix Lille Métropole. De beslissing om de kasseikoers af te gelasten zou al zijn genomen vóór de afkondiging van een vierweekse lockdown voor de regio Hauts-de-France, waar de koers wordt gehouden. Een uitstel tot later in het seizoen werd niet overwogen, waardoor de wedstrijd net als vorig jaar niet plaatsvindt.

Door de afgelasting blijft Tom Pidcock nog een jaar langer de laatste winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften. De Brit, die nu voor INEOS Grenadiers uitkomt, zette in 2019 de wedstrijd achter zijn naam na een indrukwekkende solo.