vrijdag 9 februari 2024 om 08:31

Belofte Ella Wyllie verslaat alle elites op Nieuw-Zeelands kampioenschap

Ella Wyllie mag zich een jaar lang de Nieuw-Zeelandse kampioen wielrennen noemen. Afgelopen nacht won de 21-jarige renster van Liv AlUla Jayco de wegrit, nadat ze eerder deze week ook al nationaal U23-kampioen werd op de tijdrit. In de wegrit reden de elites en de beloften samen.

Na een koers van ruim 122 kilometer rond Timaru, een havenstad in de zuidelijke regio Canterbury, draaide het kampioenschap in Nieuw-Zeeland uit op een driestrijd. Wyllie wist daar af te rekenen met Kim Cadzow en mountainbikester Samara Maxwell, allebei ook nog maar 22 jaar oud.

De winnares van Liv AlUla Jayco is officieel nog belofte, want eerder deze week won ze met overmacht het tijdritkampioenschap in de U23-categorie. Met die tijd had ze tussen de elite-vrouwen zilver gepakt, achter Cadzow. In de wegrit reden de elites en beloften door elkaar, en stond voor de winnares hoe dan ook de elitetitel op het spel.

Wyllie, eerder dit jaar al zevende in de Women’s Tour Down Under, is de opvolger van Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal) als Nieuw-Zeelands kampioene. Wollaston verdedigde haar titel niet. In de nacht van vrijdag op zaterdag staat ook het wegkampioenschap bij de Nieuw-Zeelandse mannen op het programma.