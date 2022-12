Belgische selecties Wereldbeker Val di Sole bekend, Gianni Vermeersch maakt rentree

Belgian Cycling heeft de teams bekendgemaakt voor de Wereldbeker Val di Sole van aankomende zaterdag. In de mannenselectie zien we de naam van Gianni Vermeersch, die dus weer het veld in zal duiken. Wout van Aert is er zoals bekend niet bij.

Van Aert, die de Italiaanse cross vorig jaar wist te winnen, zit momenteel in Spanje voor een trainingskamp met zijn ploeg Jumbo-Visma. Vermeersch is dus wel van de partij. Hij reed zijn laatste veldrit op 9 januari 2022, het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. De huidige wereldkampioen gravel werd daar vijfde. Naast Vermeersch, staan onder meer Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout aan het vertrek in Val di Sole.

Bij de vrouwen zien we, net als in Dublin, geen Sanne Cant en Marion Norbert-Riberolle. Alicia Franck en Laura Verdonschot doen dit keer wel weer mee. In totaal vaardigt België zes vrouwen en twaalf mannen af.

Selectie België voor de Wereldbeker Val di Sole (vrouwen)

Kiona Crabbé

Alicia Franck

Fleur Moors

Jinse Peeters

Xaydee Van Sinaey

Laura Verdonschot

Selectie België voor de Wereldbeker Val di Sole (mannen)

Jens Adams

Thijs Aerts

Vincent Baestaens

Eli Iserbyt

Lander Loockx

Witse Meeussen

Laurens Sweeck

Victor Van de Putte

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Gianni Vermeersch