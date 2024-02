donderdag 29 februari 2024 om 10:57

Belgische politie identificeert toeschouwer die drinkbeker naar Marianne Vos gooide

De toeschouwer die tijdens de Omloop Het Nieuwsblad een beker gooide naar de latere winnares Marianne Vos bij de passage op de Muur van Geraardsbergen, is geïdentificeerd en uitgenodigd voor verhoor. Dat meldt de lokale politie Geraardsbergen/Lierde.

Op X verscheen een video waarin is te zien dat een man langs de kant wacht tot Marianne Vos langs de groep supporters fietste, waarna hij zijn nog aardig gevulde beker welgemikt haar kant op werpt. Het leek de rensters weinig te deren, maar het incident krijgt voor de ‘bekergooier’ in kwestie nog een staartje.

De politie besloot na het incident een proces-verbaal op te maken voor slagen en verwondingen. “Helaas werd dit prachtige sportevenement overschaduwd door een incident waarbij Marianne Vos een beker drank in het gezicht kreeg gegooid door een toeschouwer”, laat de lokale politie weten. “Dit incident leidde tot verontwaardiging binnen het wielermilieu.”

Verhoor

“Direct na het incident hebben we alle nodige stappen ondernomen en kordaat opgetreden”, vult korpschef Patrice De Mets aan. “De dader werd ondertussen geïdentificeerd. Wij hebben deze persoon uitgenodigd voor verhoor om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn gedrag.” De strafrechtelijke beoordeling zal na het verhoor door het parket gebeuren, meldt de politie nog.

Helpt u even de boerenlul te identificeren die bier gooit op Marianne Vos op de Muur van Geraardsbergen? ⁦@sporza_koers⁩ pic.twitter.com/01RtzTTFH8 — Anne Popkema (@annepopkema) February 24, 2024

Eerder dit jaar was er ook al ophef over gedrag van supporters, toen was het in de cross. Mathieu van der Poel kreeg meerdere keren te maken met provocerende supporters, waarna hij hen bespuugde in de Wereldbeker van Hulst.