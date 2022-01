Belgische mountainbiker Jens Schuermans gaat op de weg koersen bij BEAT

Jens Schuermans maakt in 2022 onderdeel uit van de selectie van BEAT Cycling. De Belgische mountainbiker zal bij het Nederlandse team, dat een continentale licentie heeft, ook wegwedstrijden rijden. “Dit is het geschikte jaar om het wegwielrennen te ontdekken en te zien hoever ik hierin kan geraken”, zegt Schuermans.

“In het verleden reed ik als belofte wel eens een rittenkoers in voorbereiding op mountainbikewedstrijden. Dat lukte vrij goed en het was iets wat ik graag ook wilde verder ontdekken. De laatste jaren was hier echter weinig ruimte voor door mijn ambities in het mountainbiken op de Olympische Spelen”, laat de 28-jarige coureur weten.

Naast die olympische ambitie (hij werd 18e in Tokio en 18e in Rio de Janeiro, red.) behaalde Schuermans ook al vier Belgische titels in het mountainbiken, en op de weg won hij – in zijn beloftentijd – een rit in de Ronde van Namen.

Nu gaat hij het wegkoersen serieuzer nemen. “Met BEAT en de omkadering van de ploeg heb ik een team gevonden met veel expertise, die me zeker goed kunnen begeleiden en helpen in dit traject. Het is ook een nieuwe impuls voor mijn carrière en ik geloof dat de combinatie van beide disciplines me zeker gaat helpen om te blijven groeien als atleet”, aldus Schuermans, die in de Challenge Mallorca zal debuteren voor BEAT.

‘Wij zien veel potentie in Jens’

Manager Geert Broekhuizen van BEAT noemt de keuze voor Schuermans een avontuur. “Wij hebben zijn data goed geanalyseerd en ook veel gesprekken gevoerd over deze stap. Hij is fysiek zeer getalenteerd, is heel technisch op de fiets en zijn persoonlijkheid past perfect bij BEAT. We zien daarom veel potentie in hem en kijken er naar uit wat hij kan brengen”, legt hij uit.

Overigens blijft Schuermans ook mountainbiken in 2022. Dat doet hij in de kleuren van Scott Creuse Oxygène Team. Overigens is Schuermans niet de enige ‘nieuwe’ wegrenner bij BEAT dit jaar: Matthijs Büchli was tot vorig jaar fulltime baansprinter.

Selectie BEAT Cycling 2022

Jente Boons

Jordy Bouts

Matthijs Büchli

Sven Burger

Stijn Daemen

Bram Dissel

Yoeri Havik

Vincent Hoppezak

Vincent Janssen

Jochem Kerckhaert

Jan-Willem van Schip

Jens Schuermans

Totaal: 12 renners