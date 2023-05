‘Belgische klimluitenanten blijven Evenepoel en Soudal Quick-Step trouw’

Soudal Quick-Step is volop bezig met het uitbreiden van zijn klimkern rond kopman Remco Evenepoel, maar de Belgische formatie maakt achter de schermen ook werk van enkele contractverlengingen. Pieter Serry en Louis Vervaeke staan op het punt om hun aflopende verbintenis te verlengen, zo meldt Het Nieuwsblad.

Evenepoel kan in de komende Giro d’Italia rekenen op steun van Ilan Van Wilder, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Davide Ballerini, Josef Černý en Louis Vervaeke. Maar liefst zes van deze acht renners zijn einde contract: alleen wereldkampioen Evenepoel en Hirt hebben een doorlopende verbintenis. Voor nu, want Serry en Vervaeke zullen nog tijdens de Giro hun handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis.

De 34-jarige Serry komt al sinds 2013 uit voor de ploeg van Patrick Lefevere, Vervaeke (29) is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Soudal Quick-Step. Beide renners maken deel uit van de klimkern rond Evenepoel en stonden vorig jaar ook aan de start van de Vuelta a España, die werd gewonnen door Evenepoel. Serry moest wel na ruim een week opgeven, Vervaeke wist de Spaanse ronde wel uit te rijden.

Goede gesprekken met Ilan Van Wilder

Ook de gesprekken met de misschien wel belangrijkste ‘klimknecht’ van Evenepoel, Ilan Van Wilder, gaan volgens Het Nieuwsblad de goede richting uit. De 22-jarige Van Wilder zou dicht bij een verlenging staan, al moeten er nog wel wat details worden uitgeklaard. Zo wil de beloftevolle ronderenner duidelijkheid over zijn eigen kansen als kopman en welk programma hij in de toekomst zal mogen rijden.

Lees ook: Van Wilder over zorgen De Cauwer: “Het is toch logisch dat ik knecht voor Evenepoel?”

Van Wilder liet eerder deze week nog weten dat hij zich goed voelt bij zijn huidige ploeg. “Het is toch logisch dat ik knecht voor Evenepoel? In deze rol maak ik ook progressie en leer ik enorm veel bij. En in de tweede helft van het seizoen komen er genoeg wedstrijden waarin ik zelf mijn eigen resultaten mag zoeken. Ik vind dat een mooi evenwicht. Ik weet perfect wat ik aan het doen ben met mijn carrière en ik heb zeker karakter genoeg om te gaan voor wat ik wil.”