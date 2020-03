België schrapt alle koersen tot 31 maart: geen E3 en Gent-Wevelgem donderdag 12 maart 2020 om 14:33

Ben Weyts – de Vlaamse minister van Sport – heeft aangekondigd dat alle sportmanifestaties in Vlaanderen tot 31 maart worden afgelast vanwege het coronavirus. Dit betekent voor de wielerwereld dat onder meer de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem niet doorgaan.

De minister van Sport hield vanmiddag een crisisoverleg met de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en Sport Vlaanderen. Weyts en de verschillende sportfederaties hebben beslist om tot zeker 31 maart alle publieksevenementen te schrappen.

Deze beslissing zal gelden voor zowel indoor- als outdoorevenementen. “Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en op de huidige inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, zo luidt het in een verklaring.

De sportwereld neemt deze drastische beslissing om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.” “Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen samenbrengt. Maar die kracht wordt een kwetsbaarheid, wanneer een virus zich verspreidt waar grote groepen samenkomen”, delen de sportorganisaties mee.

Wat met de Ronde van Vlaanderen?

“Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders.” Het betekent concreet dat Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, Dwars door de Westhoek, de Driedaagse Brugge-De Panne, de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem niet zullen doorgaan op de geplande data.

Het is nog niet bekend of de Ronde van Vlaanderen (zondag 5 april) zal worden verreden, aangezien de overheid heeft besloten om alle sportmanifestaties in maart te schrappen. Eerder werden in Italië al Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo geannuleerd, terwijl er ook steeds meer koersen in Frankrijk en Portugal niet doorgaan.