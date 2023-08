België met twee kopmannen naar het EK? Arnaud De Lie ziet het wel zitten

Video

Trekt België eind september met twee kopmannen naar het Europees kampioenschap wielrennen in Drenthe? Dat Arnaud De Lie zich richt op de Europese titelstrijd, was al langer bekend, maar ook Wout van Aert heeft oren naar een EK-deelname. “Het is op een dergelijk parcours goed om met twee kopmannen te starten”, is De Lie van mening in gesprek met WielerFlits.

Na afloop van de Tour of Leuven ging het vooral over de knappe zege van De Lie, maar de 21-jarige topper van Lotto Dstny keek op vraag van WielerFlits ook al even kort vooruit naar het EK wielrennen van eind september in Drenthe, Nederland. De Lie hoopt op zondag 24 september op en rond de VAM-berg een gooi te doen naar de Europese wegtitel.

De vraag is alleen of De Lie komende maand kan rekenen op een volledige ploeg in steun, of dat hij het kopmanschap moet delen met niemand minder dan Wout van Aert. Die laatste overweegt na de wereldkampioenschappen in het Schotse Glasgow ook deel te nemen aan het EK. “Hij is zeer geïnteresseerd om er deel te nemen aan de weg- en tijdrit. Maar zekerheid is er nog niet. Daarvoor moet eerst nog overlegd worden met Jumbo-Visma”, citeert Sporza bondscoach Vanthourenhout.

Hoe kijkt De Lie naar een (eventuele) deelname van zijn oudere landgenoot? Ziet hij het zitten om het kopmanschap te delen? “Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Het is aan de bondscoach om de tactiek uit te stippelen. Ik ben zeker minder sterk dan Wout, maar op een dergelijk parcours is het goed om met twee kopmannen te starten.”

“We zullen zien, het is nog ver tot het EK. Er komen nog vele mooie doelen aan. Ik concentreer me nu eerst op komende zondag, als er een mooie WorldTour-klassieker (doelt op de BEMER Cyclassics, red.) op het programma staat.”

